Congresso em Foco 2020 destaca três parlamentares do MS

Nessa quinta-feira (20) foram anunciados os vencedores do Prêmio Congresso em Foco.

O evento on-line premiou congressistas escolhidos pela votação popular, além de nomes indicados pelo júri de jornalistas e pelo júri especializado nessa 13ª edição da premiação.

De acordo com o regulamento, estavam aptos a serem votados todos os congressistas, exceto aqueles que respondem a acusações criminais ou que exerceram o mandato por menos de 60 dias em 2020.

O Prêmio teve duas categorias gerais: os Melhores na Câmara e Melhores no Senado; e duas categorias especiais: Defesa da Educação, e Clima e Sustentabilidade.

A disputa para o prêmio Melhores na Câmara teve 862.228 votos. O 1º colocado na votação pública, eleito pelo público, foi o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e nenhum parlamentar de Mato Grosso do Sul compôs o ranking.

Já a categoria Melhores no Senado teve 444.113 votos. A 7ª colocada foi a senadora Soraya Thronicke (PSL), ela também apareceu no ranking de Defesa da Educação em 5º lugar.

Na escolha de júri especializado, a senadora Simone Tebet (MDB) aparece em 3º lugar. A senadora sul-mato-grossense é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da Casa, foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado, a maior da Casa e é a única representante de Mato Grosso do Sul a participar da comissão mista que debate a Reforma Tributária no pós-pandemia.

O deputado federal Fábio Trad (PSD) aparece em 1º lugar na categoria Melhores na Câmara. "Feliz, mas com sensação de responsabilidade redobrado, MS ganha destaque e projeção nessa vitória que não é só minha, vamos em frente e enfrentar os desafios e nao temer a impopularidade. Fazer o que é certo", declarou Trad.

Na escolha dos jornalistas, Simone Tebet (MDB) aparece em 4º lugar como Melhores no Senado.

