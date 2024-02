Conscientização sobre entrega legal para adoção é aprovada por deputados de MS

Os deputados da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) apreciaram e aprovaram três matérias, em segunda discussão, durante a Ordem do Dia desta terça-feira (27), na sessão ordinária.

Foi aprovado o Projeto de Lei 181/2023, de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que institui a “Semana Estadual de Conscientização e Educação sobre a Entrega Legal de Crianças para Adoção” em Mato Grosso do Sul. A campanha tem o objetivo de conscientizar sobre o assunto e combater a discriminação de mulheres e deverá ser realizada anualmente, na primeira semana de outubro. A entrega legal é disposta na Lei 13.509/2017, a Lei da Adoção. A matéria volta ao plenário para análise em redação redação final.

A deputada Gleice Jane explicou a relevância da campanha. “Venho aqui, mais uma vez, pedir o apoio dos colegas para aprovação desse projeto que é de conscientização para que as mulheres possam entregar para adoção seus filhos, de maneira segura, principalmente as que tem histórico de violência sexual, que são histórias geralmente desrespeitadas. O objetivo é que essa entrega para adoção seja feita de forma segura. Esse projeto também evita o abandono de bebês, garantindo o direito sobretudo, a quem passou por abuso sexual e não vê condição psicológica de ter uma criança nessa situação”, explicou.

De autoria da deputada Mara Caseiro, foi aprovado o Projeto de Lei 226/2023, que inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a Festa do Padroeiro do município de Jardim, dedicada a Santo Antônio. A festa é celebrada há mais de 70 anos na semana do feriado municipal que comemora o padroeiro. O projeto segue à sanção.

Por fim, foi apreciado e aprovado o Projeto de Lei 294/2023, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que institui o Dia Estadual do Profissional Secretariado, que será comemorado, todos os anos, no dia 30 de setembro. Nessa data, em 1850, nasceu Lilian Sholes, primeira mulher a utilizar uma máquina datilográfica em público. A matéria segue à sanção.

