Conselho de Pastores de MS convoca nova eleição em meio a vacância e erros em atas

O Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul (CONSEPAMS) realizará neste sábado (11), às 10h, uma eleição nas dependências da União das Câmaras de Vereadores, localizada na Avenida Hiroshima, 1561, bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, para definir um novo mandatário, conforme edital publicado no DIOGRANDE n. 8.269.

O ato acontece após inúmeras irregularidades serem apontada contra a antiga gestão. O pleito ocorre com chapa única e em meio a alegações de vacância da presidência, já que o mandato do pastor Wilton Melo Acosta teria se encerrado em dezembro de 2025.

Confusão de ATAS

Conforme a apuração do JD1 Notícias e documentos aos quais o site teve acesso, a ATA da Assembleia Geral Eleitoral registrada em cartório em 19 de janeiro de 2024 apresenta inconsistências que levantam questionamentos sobre a validade do mandato de Wilton Acosta.

Embora a eleição tenha ocorrido em 9 de dezembro de 2023, com previsão natural de mandato até 9 de dezembro de 2025, o item B da ATA indica erroneamente que o período seria "de 09 de dezembro de 2024 a 08 de dezembro de 2026", evidenciando um erro grave de digitação que foi ignorado pelo então presidente e secretário.

Importante destacar que, no mesmo dia da eleição foi dado posse dos respectivos cargos da diretoria, confirmando que o mandato começou efetivamente no dia 9 de dezembro de 2023, independentemente das datas incorretas registradas na ATA. O período correto deveria vigorar até 9 de dezembro de 2025, correspondente ao biênio (2023/2025), conforme regra do estatuto do CONSEPAMS, que prevê mandato de dois anos.

Ainda segundo a apuração, Wilton Acosta realizou uma assembleia no dia em 13 de dezembro de 2025 - quatro dias após o término do seu mandato - e na mesma data Acosta foi consagrado presidente por aclamação. Entretanto, a ATA desse pleito ainda não possui registro formal, conforme levantamento e documentação de cartório que a reportagem teve acesso, onde não aparece o registro de ATA de eleição e posse da referida eleição (veja aqui).

Fontes ouvidas pelo JD1 afirmam que, devido ao término do mandato em 8 de dezembro de 2025 e ao não registro da ATA da nova eleição que supostamente teria ocorrido no dia 13 de dezembro de 2025, identificou-se que Acosta teria se apoiado em um erro de digitação da primeira ATA (do dia 9 de dezembro de 2023) para permanecer no comando do CONSEPAMS.

De acordo com relato de fontes, o desencontro de informações, e os sucessivos erros de ATAS deixaram a presidência do conselho sem titular, já que a ata da última eleição ainda não foi registrada em cartório. Ainda segundo as fontes ouvidas pela reportagem, Wilton Acosta provavelmente não conseguirá regularizar o documento, reforçando a vacância da presidência e a necessidade de uma nova eleição.

Outro Lado - Procurado pelo JD1, o pastor Wilton Acosta foi questionado sobre a ausência do registro da última ATA de eleição ocorrida em 13 de dezembro de 2025, ele afirmou que: "está em fase de registro junto ao cartório, enquanto não for liberado, temos que aguardar". O pastor também foi indagado sobre o protocolo de registro da ATA, mas até a publicação desta matéria ele não respondeu.

Em outros trechos de sua manifestação, o pastor declarou não saber quem estaria convocando a nova assembleia e afirmou que "ela não foi assinada por ninguém. Não vai ter eleição. Mesmo que esse pessoal, que não está assinando o edital, faça qualquer coisa lá, não tem validade alguma".

Em outra fala, Acosta se contradiz, dizendo que "até porque eu irei presidir essa Assembleia. O estatuto me garante isso". Ele acrescentou que é necessário checar o ato convocatório e se os delegados foram indicados pelos Conselhos Municipais, já que "nós somos uma instituição de representação dos Conselhos Municipais e não de pastores (pessoa física)".

O pastor também reiterou sua interpretação sobre a vigência do mandato, afirmando que a assembleia o elegeu para o período de 2024 a 2026 "o que vale é a nossa ata registrada", conclui.

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