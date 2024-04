Coronel David solicita nova ponte entre Amambai e Coronel Sapucaia

Em resposta às necessidades da região da Nova Esperança, o deputado estadual Coronel David (PL) solicitou, nessa segunda-feira (2), a construção de uma nova ponte na estrada intermunicipal que liga os municípios de Amambai a Coronel Sapucaia.

A iniciativa do deputado atende uma solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de Amambai e respaldada por produtores locais, que solicitam a substituição da ponte sobre o Córrego Jogui, que devido sua precariedade, tem resultado em atrasos no escoamento da produção agrícola da região.

O pedido foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel (PSDB), ao secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon.

