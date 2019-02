Coronel David vai a Brasília e mostra otimismo sobre investimentos no MS

Em pouco mais de vinte dias de mandato, o deputado estadual Coronel David (PSL) já visitou a “Capital do poder”, Brasília em busca de investimentos para Mato Grosso do Sul. Ao lado do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o parlamentar esteve esta semana no Ministério do Meio Ambiente, participou de reuniões na Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) em busca de parcerias positivas para MS.

“Foi uma excelente oportunidade para tratar de assuntos sobre investimentos estrangeiros que pretendem investir no Mato Grosso do Sul. Serão pelo menos 29 municípios contemplados na área de silos, grãos e energia, com grande potencial econômico e social para MS”, disse Coronel David.

Ainda em Brasília, Coronel David participou de uma reunião com vários prefeitos ao lado do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles onde debateram sobre a recuperação do Rio Taquari. “O Estado vai expor um plano de trabalho para salvar o nosso Rio Taquari, além de apresentar uma discussão sobre a compensação de multas ambientais, revertendo esses valores em investimentos para sua reabilitação”, completou.

