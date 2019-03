Coronel David vai ao TJ-MS para discutir sobre o cadastro de pedófilo

Mauro Silva com assessoria

O deputado estadual Coronel David (PSL) se encontrou com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), desembargador Paschoal Carmello Leandro na manhã desta sexta-feira (1º) para discutir sobre o cadastro estadual de pedófilos.

O deputado discutiu com o desembargador sobre a implementação de providências para efetivação da lei 5.038 de autoria do Coronel Davi, que foi sancionada no dia 1º de agosto de 2017.

A lei dispõe sobre a criação um cadastro estadual de pedófilos em Mato Grosso do Sul. De acordo com o parlamentar, o cadastro possibilitará ao cidadão conhecer os condenados por atitudes relacionadas ao crime de pedofilia, protegendo e prevenindo crimes contra crianças e adolescentes.

“Em breve toda a sociedade sul-mato-grossense terá suas crianças e famílias protegidas de atos cruéis destes criminosos sexuais. Minha atividade será sempre inflexível na defesa dos cidadãos de bem", disse David.

A lei prevê que o cadastro de pedófilos terá como foco a identificação daqueles condenados por decisão judicial definitiva (transitada em julgado, no termo técnico). Quaisquer crimes contra criança ou adolescente que tenham conotação sexual serão objeto do cadastro.

