Coronel David visita novo Comandante da PM e reafirma apoio às forças de segurança

Em visita de cortesia ao novo Comandante Geral da Polícia Militar Coronel Marcos Paulo, ao subcomandante Coronel Renato dos Anjos, o deputado estadual Coronel David (sem partido) aproveitou para relembrar sobre sua passagem pelo Comando e se colocar a disposição para auxiliar enquanto parlamentar.



Na visita estava presente também o Coronel Pádua, que foi nomeado Chefe do Estado Maior - Geral da PM.



Pádua já foi Comandante 2ª Cia do 15º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, foi Comandante do CPA-II (Comando de Policiamento de Área) e atual Chefe do Estado Maior - Geral da PM.



“A troca de experiências sobre a segurança pública é importante para quem chega ao cargo e sabe que vai poder contar com nosso mandato na Assembleia. O Coronel Marcos Paulo tem a competência necessária para tal missão pela segurança do nosso Estado”, afirmou David durante a visita.



Marcos Paulo já comandou a Cigcoe (Companhia Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais), Batalhão de Choque, Cfap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças) e era atual diretor do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

A conversa sobre as ações parlamentares em prol da valorização da tropa e da necessidade de segurança cada vez mais frenquente em Mato Grosso do Sul esteve entre os principais pontos. “Sabemos que há um momento delicado com a pandemia e unir esforços agora é importante porque a população conta com isso”, destacou.



O Sub Comandante Renato dos Anjos já esteve à frente do 15° BPMA, na função de Comandante da 4a Cia PMA, foi assessor Militar da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico,

Produção e Agricultura Familiar, foi assistente Sub Comandante Geral PMMS, Comandante do 9o BPM - Campo Grande-MS, disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prestando serviço junto a SENASP, na implentação do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP. Brasilia - DF e assessor Militar da Assembleia Legislativa do Estado do MS.



O novo comandante agradeceu ao deputado e também colocou a instituição como parceira de primeira hora dos cidadãos.

