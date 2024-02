Corrêa elogia ação por qualificação profissional

O 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) participou, nesta sexta-feira (23), do lançamento do Centro Integrado Sesi Senai (CISS), em Ribas do Rio Pardo.

Corrêa destacou que os investimentos em qualificação profissional garantem que o Estado continue crescendo. “Em um Estado em pleno desenvolvimento como Mato Grosso do Sul, ter profissionais bem preparados é essencial para atender as demandas do mercado com o olhar projetado para o futuro. Investir em qualificação profissional é essencial para fazer com que o Estado continue crescendo e gerando emprego e renda para as pessoas”, pontuou.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel destacou a importância da educação para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado.

Com um investimento total de R$58,5 milhões, o novo CISS contará com 6,1 mil metros quadrados de área construída, em dois pavimentos. A Escola Sesi de Ribas do Rio Pardo terá capacidade para atender 850 alunos no ensino fundamental e médio, enquanto o Senai estima capacidade de atender 1,3 mil estudantes.

