CPI do 8 de janeiro não consegue assinaturas mínimas no Senado

Após pedido de revisão por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro não conseguiu atingir o número mínimo de assinaturas para ser instaurada.

A revisão foi solicitada por Pacheco sob a prerrogativa que o requerimento de CPI havia perdido a validade, já que ainda haviam assinaturas de senadores da legislatura passada.

De autoria da senadora Soraya Thronicke (União-MS), a CPI deveria apresentar até a última sexta-feira (17) as assinaturas, no entanto, após o pedido de Pacheco, o número de parlamentares favoráveis a instauração da CPI caiu de 42 para 15.

No total, nove senadores optaram por retirar os nomes e outros 20 não ratificaram nem retiraram a assinatura, o que não configura apoio à Comissão.

Além de Soraya, Nelsinho Trad também apoiou a criação da CPI. Confira a lista:

Soraya Thronicke (União-MS)

Alessandro Vieira (PSDB-SE)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Omar Aziz (PSD-AM)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Izalci Lucas (PSDB-DF)

Esperidião Amin (PP-SC)

Rodrigo Cunha (União-AL)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Professora Dorinha Seabra (União-TO)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Efraim Filho (União-PB)

