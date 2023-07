CPMI do 8 de janeiro aprova quebra de sigilos de Mauro Cid e ex-chefe da PRF

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos golpistas do 8 de janeiro aprovou, nesta terça-feira (11), a quebra do dos sigilos bancários, fiscal e de telecomunicações de vários alvos da investigação.

Entre os que tiveram a quebra de sigilo aprovada estão o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques; tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); coronel Jean Lawand Júnior, que trocou mensagens com Cid; e George Washington de Oliveira Sousa, um dos homens que tentou explodir uma bomba próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro 2022.

Os requerimentos não constavam da pauta do dia da CPMI, mas foram levados a votação pelo presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA), após um pedido da relatora do caso, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

“Os pedidos de quebra de sigilos que estamos fazendo hoje são de depoentes já ouvidos nesta comissão e que não contribuíram com os trabalhos [do colegiado]. Não dá para continuarmos os trabalhos da CPMI sem a quebra desses sigilos. Por isso estamos pedindo a quebra, por exemplo, [de sigilos] do George Washington, que veio aqui e não falou nada. Estamos pedindo a quebra, por exemplo, do [sigilo dos dados do] Lawand, que claramente aqui veio e mentiu nesta comissão. E estamos pedindo a quebra [dos dados] do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que claramente, de forma escrachada, mentiu nesta comissão”, afirmou a senadora.

