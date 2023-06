Danos à Câmara dos Deputados no 8 de janeiro chega a R$ 2,7 milhões

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), enviou à CPMI do 8 de Janeiro um relatório que calcula que a Casa teve, durante a invasão no início do ano, um prejuízo de ao menos R$ 2,7 milhões com o vandalismo e roubos promovidos pelos golpistas.

Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, ainda consta no documento os gastos previstos com reparos de obras de artes, mobiliários e equipamentos quebrados e presentes oficiais roubados.

O maior gasto da Câmara foi de R$ 1,4 milhão para reparo de 68 bens do acervo cultural da Câmara, incluindo pinturas, esculturas, presentes protocolares, painéis, etc.

