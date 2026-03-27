De olho em 2030, Caravina mantém foco na reeleição

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) afirmou, nesta sexta-feira (27), durante o Café com Política, que pretende disputar o Governo de Mato Grosso do Sul em 2030, mas disse que o foco, neste momento, é a reeleição e a organização do grupo político.

“Tenho essa pretensão sim. Vou tentar me planejar e me preparar pra isso. Minha intenção é fazer uma boa reeleição, me aprofundar mais em Campo Grande e formar grupo”, declarou.

Segundo Caravina, o projeto para o Executivo depende de construção política ao longo dos próximos anos. Ele disse ainda que já tratou do tema com o governador Eduardo Riedel, mas ressaltou que não há definição no momento.

O deputado também comentou a decisão de permanecer no PSDB. Ele afirmou que sempre teve intenção de continuar no partido, apesar de ter avaliado convites de outras siglas diante da incerteza sobre a formação de chapas competitivas.

De acordo com Caravina, a permanência foi definida após conversas com lideranças e com a base política. Ele disse que a prioridade será ajudar na montagem da chapa estadual e fortalecer o partido para as próximas eleições.

Sobre a insatisfação de vereadores em relação à composição interna, o deputado afirmou que a situação ainda está em discussão e que deve ser ajustada com a definição dos pré-candidatos e o tamanho da chapa.

Caravina disse que a expectativa é que o PSDB consiga eleger entre quatro e cinco deputados estaduais e até dois federais no Estado.

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