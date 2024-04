De uniforme e tudo, Lula esteve em frigorífico da Capital nesta sexta

Vestido a caráter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da produção para o embarque de carne bovina para a China de um dos frigoríficos recém-habilitados para exportação ao país asiático. A unidade frigorífica da JBS é uma das 6 em Mato Grosso do Sul, que foram para exportação de carne ao país asiático. O evento contou ainda com a presença do governador Eduardo Riedel.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, a empresa é um exemplo pro Brasil e pro mundo. Riedel detalhou o caminho até a aprovação dos projetos apresentados ao presidente. “Em fevereiro de 2023 fui chamado ao planalto junto com os 27 governadores. Lá o presidente disse que cada um podia escolher o que era prioritário para o estado que ele ia ajudar a construir. Nós (MS) apresentamos 7 projetos ao presidente Lula, ele acatou os 7 e só ano passado veio R$ 1 bilhão de investimentos para o estado”, disse.

Em sua explanação, durante a solenidade, Lula destacou a importância da JBS, uma vez que ela é a maior produtora de proteína animal do mundo. “Estamos exportando o primeiro carregamento de carne para desse frigorifico para a China. Daqui alguns dias essa carne, que nós colocamos a mão hoje, vai ter muito chines comendo. Para alegria deles e a nossa, que estamos vendendo o produto”, comentou.

Diante da situação de possibilidade de expansão, o presidente da JBS, Gilberto Tomazoni, anunciou na solenidade que irá investir R$ 150 milhões na unidade. Conforme ele, a intenção é dobrar a produção e os empregos, incluindo mais 2,3 mil novos postos de trabalho apenas na planta de Campo Grande.

“Essas 38 habilitações pra China significam um passo gigantesco para o agronegócio brasileiro. Significam crescimento, geração de emprego e renda. Para indústria, para o campo, para as pessoas, para o comércio, para cidades”, afirmou Gilberto.

Estão presentes na solenidade a ministra Simone Tebet; o Embaixador da República Popular da China no Brasil Zhu Qingqiao; o presidente da Assembleia Legislativa Gerson Claro; a deputada federal Camila Jara; a superintendente da Sudeco Rose Modesto; o fundador da JBS José Batista Sobrinho; vereadores; deputados estaduais e outros.

Autorizações - Ao todo, foram concedidas 38 habilitações em Centro-Oeste, incluindo oito abatedouros de frango, 24 abatedouros de bovinos, um estabelecimento bovino de termoprocessamento e cinco entrepostos. Veja as empresas autorizadas no estado:

JBS S/A, de Naviraí (MS) – abatedouro de bovinos;

Boibras Industria e Comercio de Carnes e Sub-produtos Ltda, de São Gabriel do Oeste (MS) – abatedouro de bovinos;

JBS S/A, de Campo Grande (MS) – abatedouro de bovinos;

Marfrig Global Foods S. A, de Bataguassu (MS) – abatedouro de bovinos;

Prima Food S.A, de Cassilândia (MS) – abatedouro de bovinos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também