Deputada exige que Bolsonaro devolva mais de R$ 182 mil gastos com motociatas

A deputada federal eleita Erika Hilton (PSol-SP) apresentou notícia-crime ao Ministério Público Federal (MPF) em que pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devolva R$ 182,9 mil aos cofres públicos, valor referente aos gastos nas motociatas presidenciais.

A parlamentar recém-eleita, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, também defende que Bolsonaro seja investigado por improbidade administrativa e responsabilizado criminalmente pela prática de peculato e de emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

“A situação leva a robustos indícios de utilização indevida, por parte de Jair Bolsonaro, de recursos públicos para sua promoção pessoal e a completa ausência de qualquer justificativa de interesse público na utilização do Cartão Corporativo para financiamento dessas atividades”, diz a notícia-crime.

As informações sobre os gastos do ex-presidente com as motociatas foram divulgadas pela Fiquem Sabendo, que teve acesso aos dados por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Segundo dados coletados e divulgados, nas motociatas de Bolsonaro eram comprados milhares de lanches em supermercados locais, o que indica que os participantes recebiam pelo menos alimentação para desfilar ao lado do então presidente.

