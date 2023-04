Deputada Gleice Jane é empossada no lugar de Amarildo na Assembleia

Gleice Jane é a primeira deputada do Partido dos Trabalhadores (PT) a assumir mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do (ALEMS) ficando com a vaga deixada pelo deputado Amarildo Cruz (PT), que faleceu no dia 17 de março

A posse da primeira suplente da Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) aconteceu ontem (11). Ela foi recebida no Plenário Júlio Maia pelo deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP). “A senhora Gleice Jane Barbosa encontra-se apta a tomar posse. Designo uma comissão de três parlamentares, composta pelos deputados Renato Câmara [MDB], Pedro Kemp [PT] e Lia Nogueira [PSDB], para acompanhar a senhora Gleice Jane Barbosa. Desejo-lhe boas-vindas”, disse o presidente.

A deputada ressaltou as lutas que a levaram ao Parlamento Estadual, em seu discurso de posse. “Quero cumprimentar aqui todas as pessoas que vieram, nossas lutas, nossos sonhos e nossas esperanças estão hoje tomando posse. A luta das mulheres é a luta por um mundo melhor. Agradeço as mulheres que sonharam juntos comigo esses 20 anos. Nosso projeto tem muita luta e educação, passou por tempos difíceis superados com resiliência”, relatou.

A deputada empossada ressaltou o legado do companheiro Amarildo Cruz. “As memórias do Amarildo vivem e nos guiarão pelo futuro, suas lutas em favor do movimento antirracista, do meio ambiente, da habitação, nosso projeto é o Amarildo presente”, continuou.

O vice-governador, Barbosinha (PP), levou uma mensagem do governador. “Desejamos-lhe as boas-vindas e ficamos felizes por saber que as bandeiras defendidas por Amarildo terão continuidade no mandato da deputada Gleice Jane, a quinta parlamentar que compõe a bancada de Dourados. As portas abertas do Executivo Estadual estão sempre abertas. A Assembleia Legislativa sempre foi parceira do Executivo e do desenvolvimento do nosso Estado, Saúde, força, resiliência e sabedoria eu te desejo. Que aqui seja o início de uma linda trajetória política como parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Casa do Povo e da Cidadania”, ressaltou o ex-deputado.

É a terceira vez na história do Parlamento Estadual que três mulheres exercem mandato parlamentar simultaneamente. A primeira foi durante a 7ª Legislatura (2003-2007), na qual foram eleitas Celina Jallad e Simone Tebet, ambas do então PMDB. Posteriormente, Bela Barros (PDT), assumiu mandato parlamentar. Antonieta Trad (PMDB), Grazielle Machado (PL) e Mara Caseiro (PSDB) representaram as mulheres na Casa de Leis durante a 10ª Legislatura, entre 2015 e 2019. Agora, Gleice Jane se une a Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB), durante a 12ª Legislatura (2023-2027).

Deixe seu Comentário

Leia Também