Deputado pede para população se vacinar

A campanha de vacinação contra a Influenza foi antecipada em razão do aumento de casos e o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) incentiva a população a se vacinar, considerando também os casos de lotação das unidades de saúde.

“Há um alto número de internações de crianças nas últimas semanas, e acreditamos que a vacinação vai reduzir esse índice, diminuir a circulação do vírus e dar um fôlego para as unidades de saúde”, avalia Paulo Corrêa.

O 1º secretário da Assembleia Legislativa pontua que, desta vez, todos os públicos podem se vacinar desde o início da campanha. “É só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa que a vacina estará disponível para ser aplicada. Vacinação é um ato de responsabilidade coletiva e a pandemia de covid-19 nos mostrou isso”, lembra.

Até a última sexta-feira (31), 63 municípios já haviam retirado as doses e iniciado a imunização do público-alvo, conforme o Conselho de Secretarias de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems-MS). A expectativa é que os 79 municípios comecem a aplicar a vacina ainda nesta semana.

A vacinação contra a influenza permite, ao longo do respectivo ano, minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde.

