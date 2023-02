Deputado pede retorno de escola em Cassilandia

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) solicitou nesta semana a volta do ensino regular, turnos matutino e noturno, na Escola Estadual Hermelina Barbosa Leal (HBL), em Cassilândia.

Corrêa argumenta que apenas uma escola, situada na extremidade da cidade, oferece o ensino regular no município, o que dificulta o deslocamento dos alunos e resulta em lotação excessiva.

Além disso, ele lembra que, além da localização privilegiada, a HBL está passando por uma reforma completa e estará, em breve, preparada para comportar maior número de alunos.

“O estabelecimento estará preparado para otimizar as suas finalidades, como educação, convivência, segurança e bem-estar, instrumentos para facilitar o aprendizado, a socialização e a formação cultural, contribuindo para o desenvolvimento dos estudantes”, defende o deputado.

A vereadora Sumara Leal, responsável pela articulação, explica a importância da escola voltar a oferecer ensino regular, e destaca que “e o apoio do deputado Paulo Corrêa, fazendo a interlocução com o Executivo, é fundamental”.

A indicação do deputado foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher.

