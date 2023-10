Deputados aprovam auxílio de R$ 900 para cuidador de pessoa com deficiência

Saiba Mais Política PL para destinação de recursos à infância e idosos será votado na Assembleia

Os deputados estaduais da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovaram, na sessão ordinária desta quinta-feira (26), as 15 proposições pautadas na Ordem do Dia. O destaque foi o Projeto de Lei 295 de 2023, que cria o programa “Cuidar de Quem Cuida”. A proposta prevê o pagamento de R$ 900 por mês aos cuidadores não remunerados de pessoas com deficiência.

A matéria segue para sanção governamental. O auxílio será creditado diretamente na conta bancária em nome do cuidador beneficiário após o procedimento da seleção. O programa poderá oferecer mais um benefício de até 100% dos valores vigentes a seus beneficiários. No entanto, não poderá ser acumulado com qualquer outro valor relativo à transferência de renda. O governo estima que cerca de 2 mil pessoas estejam aptas para o recebimento do benefício.

O Projeto 256 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Anaurilândia, com encargo, a infraestrutura do armazém graneleiro, localizado às margens da rodovia MS-276, também segue para sanção.

Redação final

Projeto de Lei Complementar 6 de 2023, do deputado Pedrossian Neto (PSD), obriga empresas com benefícios ou incentivos fiscais a destinarem parte do imposto de renda (1%) ao Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI/MS).

Discussão única

Projeto de Lei 286 de 2023, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual o “Projeto Som e Vida”, com sede e foro no município de Campo Grande.

Ainda foram aprovados 11 Projetos de Resolução que concedem Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo. Abaixo as personalidades que receberão as honrarias.

- 77 de 2023, do deputado Renato Câmara (MDB) - Adélia Mineko Guenka;

- 90 de 2023, da deputada Gleice Jane (PT) - Lauriene Seraguza Olegário;

- 91 de 2023, da deputada Gleice Jane - Leila Rocha;

- 92 de 2023, da deputada Gleice Jane - Teodora de Souza;

- 93 de 2023, da deputada Gleice Jane - Ilmar Renato Granja Fonseca;

- 94 de 2023, do deputado Lucas de Lima (PDT) - Gilson Pires de Queiroz;

- 95 de 2023, da deputada Lia Nogueira (PSDB) - João Fabrício dos Santos (in memoriam);

- 97 de 2023, do deputado Neno Razuk (PL) - Liandra Ana Brambilla;

- 98 de 2023, do deputado Neno Razuk - Nelson Wilians;

- 99 de 2023, do deputado Neno Razuk - Ademar Vieira Junior;

- 102 de 2023, do deputado Lidio Lopes (Patriota) - Carlos Augusto Borges.

