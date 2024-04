Deputados aprovam em 1ª discussão o 'Dia do Atleta' para 10 de fevereiro

Seis proposições foram aprovadas na Ordem do Dia nesta quinta-feira (11). Os destaques são os Projetos de Resolução que concedem Títulos de Cidadão Sul-Mato-Grossense aos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça e Luís Roberto Barroso, ao desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, integrante do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), e ao presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Frederico Mendes Júnior.

Os três projetos, que são de autoria do presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado estadual Gerson Claro (PP), foram aprovados em discussão única.

Em 1ª discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 48 de 2024, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado o Dia do Atleta, a ser celebrado em 10 de fevereiro.

O Projeto de Lei 265 de 2023, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Comunidade Terapêutica Amor de Deus Maanaim, foi aprovado em discussão única.

