Deputados aprovam projeto que orienta sobre efeitos de álcool na gestação

Os parlamentares da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovaram as quatro proposições pautadas na Ordem do Dia durante a sessão ordinária desta terça-feira (16). Segue para sanção do governo, o Projeto de Lei 264 de 2023, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui a 'Campanha Gravidez Segura' e Prevenção à SAF (Síndrome Alcoólica Fetal).

A proposta orienta as mulheres sobre os riscos da ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação, que podem resultar em várias consequências relacionadas ao neurodesenvolvimento.

Discussão única

Projeto de Lei 23 de 2022, de autoria dos deputados Pedro Kemp e Amarildo Cruz (in memoriam), declara de Utilidade Pública Estadual a Aproab (Associação dos Produtores Indígenas da Aldeia Água Branca), com sede e foro no município de Nioaque.

Segunda discussão

Projeto de Lei 266 de 2023, do deputado Junior Mochi (MDB), institui o Dia do Biólogo no Estado de Mato Grosso do Sul, a ser comemorado, anualmente, em 3 de setembro.

Primeira discussão

Projeto de Lei 349 de 2023, do deputado Neno Razuk (PL), dispõe sobre as diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com deficiência, no Estado de Mato Grosso do Sul.

