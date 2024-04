Deputados aprovam projeto que prevê exame gratuito precoce de pacientes com autismo

Os parlamentares da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) votaram quatro proposições durante a Ordem do Dia desta terça-feira (23). De autoria do deputado Neno Razuk (PL), foi aprovado em 2ª discussão o Projeto de Lei 158 de 2023, que visa oferecer na rede pública de saúde do Estado exames e avaliação para diagnóstico precoce do autismo, e tratamento para os pacientes portadores do transtorno e apoio aos familiares dos pacientes com autismo.

Também do deputado Neno, o Projeto de Lei 312 de 2023, que institui a Campanha de Conscientização do Transtorno de Processamento Sensorial – TPS, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, também segue para sanção do Poder Executivo.

O Projeto de Lei 307 de 2023, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), que proíbe ações ativas de telemarketing realizada por robôs, bots ou programa de software, que executam tarefas automatizadas, repetitivas e pré-definidas para essa finalidade, segue para a sanção governamental.

Já em 1ª discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 60 de 2024, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que cria o Dia Estadual da Educação Legislativa, a ser comemorado, anualmente, em 15 de maio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também