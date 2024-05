Deputados devem votar PL de reajuste dos servidores e Novo Morar Legal nesta terça-feira

Na sessão desta terça-feira (21), os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem quatro projetos de lei, entre eles, dois do Poder Executivo.

Em segunda discussão os parlamentares votam a proposta da revisão geral anual do vencimento-base ou do subsídio que compõem a remuneração dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. A aplicação do índice de 3,73% sobre o vencimento-base ou o subsídio e sobre os eventos e as tabelas salariais beneficia servidores públicos efetivos ativos, comissionados, inativos, aos militares estaduais inativos e seus pensionistas que fazem jus à paridade da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

Também do Poder Executivo, projeto do Novo Morar Legal, também passa por segunda discussão. Conforme o texto, o Governo do Estado pretende implementar alterações que facilitarão o entendimento e o trato com o público beneficiado com imóveis pela Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEHAB-MS).

O Novo Morar Legal deve regularizar aproximadamente 10 mil beneficiários inadimplentes com mais de 3 prestações em atraso aptos a serem regularizados como destinatários deste novo Programa.

Ordem do Dia

Em discussão única será apreciado o Projeto de Lei 90/2024, de autoria do deputado estadual Londres Machado (PP), que denomina Fernando Martins Mendes o Anel Viário que liga a MS-040 e MS-338 no município de Santa Rita do Pardo.

Em segunda discussão estão pautados três projetos de lei, sendo dois do Executivo. O Projeto de Lei 296/2023, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a "Marcha pela Vida".

