Deputados eleitos e reeleitos em MS são empossados nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira (1°), os deputados eleitos e reeleitos na última eleição serão empossados para seus mandatos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A cerimônia acontece a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

O presidente da casa de leis, Paulo Corrêa (PSDB) é quem conduzirá a sessão solene e contará com dois parlamentares para atuarem como 1° e 2° secretário. Após a prestação do compromisso parlamentar, haverá a chamada dos eleitos e eleitas e será declarada a instalação da nova Legislatura.

Conforme o Regimento Interno da ALEMS, a eleição da Mesa Diretora será feita por meio de votação nominal e aberta. Será eleita a chapa, ou o candidato individual, ou avulso, que tenha recebido a maioria absoluta dos votos. Não há tempo determinado para a definição dos novos integrantes da Mesa Diretora.

Após os discursos das autoridades, será convocada sessão extraordinária para eleição da Mesa Diretora. Os eleitos para os cargos de presidente; 2º vice-presidente; 3º vice-presidente; 1º secretário; 2º secretário; e 3º secretário conduzirão o Parlamento Estadual pelos próximos dois anos - 1ª e 2ª sessões legislativas.

Tomarão posse os eleitos:

Mara Caseiro (PSDB)

Paulo Corrêa (PSDB),

Zeca do PT (PT),

Jamilson Name (PSDB)

Zé Teixeira (PSDB)

Lídio Lopes (Patriota)

Pedro Caravina (PSDB)

Coronel David (PL)

Pedro Kemp (PT)

Lucas de Lima (PDT)

Junior Mochi (MDB)

João Henrique Catan (PL)

Gerson Claro (PP)

Londres Machado (PP)

Antonio Vaz (Republicanos)

Rafael Tavares (PRTB)

Renato Câmara (MDB)

Amarildo Cruz (PT)

Neno Razuk (PL)

Pedrossian Neto (PSD)

Lia Nogueira (PSDB)

Marcio Fernandes (MDB)

Roberto Hashioka (PSDB)

Rinaldo Modesto (Podemos)



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também