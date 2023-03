Deputados estaduais discutem situaÃ§Ã£o financeira de hospitais em reuniÃ£o

Diretores e responsáveis pelos setores financeiros de diversos hospitais participam nesta segunda-feira (13) às 14h de uma reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para discutir as dificuldades financeiras enfrentadas pelos hospitais filantrópicos.

O deputado Pedrossian Neto é propositor da criação da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Filantrópicos. Segundo ele, o intuito é intermediar discussões que possam tanto fomentar a transparência do uso de recursos públicos, quanto alternativas para a melhoria de serviços e gestão dos hospitais no Estado.

Durante a reunião, deverá ser apresentada pelos gestores a situação financeira dos hospitais filantrópicos e santas casas, que ficou ainda mais comprometida com a pandemia da Covid-19. Ainda serão expostas as diretrizes da nova Frente Parlamentar.

Ainda durante a próxima semana, a Casa de Leis terá a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Conversa vem em meio a greve de enfermeiros da Santa Casa e a última paralisação que ocorreu no Hospital de Câncer de Campo Grande-MS devido ao enorme déficit financeiro geral acumulado de R$ 770 mil reais/mês, no entanto atendimento voltou ao normal após repasse do Governo do Estado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também