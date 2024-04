Deputados que planejam concorrer a prefeituras em MS votaram por prisão de Brazão

Um levantamento do portal Congresso em Foco, divulgado nesta segunda-feira (15), mostrou que, dos oito deputados sul-mato-grossenses, todos os que votaram a favor da prisão de Chiquinho Brazão, acusado de ser mandante do assassinato de Marielle Franco, estão concorrendo como pré-candidatos a prefeituras de MS.

Os deputados Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT), pré-candidatos à prefeita de Campo Grande, votaram a favor da manutenção da prisão de Brazão. Geraldo Resende (PSDB), pré-candidato ao executivo municipal de Dourados, seguiu o voto de seu colega de partido e foi a favor de manter Brazão preso.

Dos demais cinco deputados, que não estão lançados como pré-candidatos a nenhuma prefeitura do Estado até o momento, apenas outros dois votaram pela manutenção da prisão. Dagoberto Nogueira (PSDB) e Vander Loubet (PT) seguiram os votos de seus companheiros de partido, enquanto Dr. Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) votaram pela soltura de Brazão.

Pollon, o único representante de MS na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, já havia se posicionado, antes da votação, a favor da liberdade do acusado.

