Paulo Corrêa destaca ampliação institucional ao deixar presidência da Assembleia

Em despedida emocionante da presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Paulo Corrêa (PSDB), elencou desafios durante legislatura na sessão solene de posse dos parlamentares que ocorre na manhã desta quarta-feira (1°).

“Tive a honra e o desafiador privilégio de presidir essa Assembleia Legislativa nos dois biênios da 11ª Legislatura, quando assumi a condição de chefe do poder legislativo, tinha a certeza de que era possível avançar na ampliação do papel político institucional e no protagonismo social”

Paulo Corrêa, também agradeceu aos colegas. "Sempre concientes de que os interesses do povo sempre estarão acima de diferenças partidárias e ideológicas, foi possível mobilizar esse parlamento em favor da modernização estrutual sobretudo combate das desigualdades sociais do nosso estado", declarou.



Deputado relembrou desafios na Casa, principalmente no período de pandemia de Covid-19, a criação de leis para enfrentamento a doença e a integração entre os Poderes legislativo, Executivo e Judiciário.

Paulo Corrêa (PSDB) deixa a presidência e para ocupar seu lugar, Gerson Claro anunciou uma chapa completa com Renato Câmara (MDB) de vice-presidente, Zé Teixeira (PSDB) 2° vice-presidente, Mara Caseiro 3ª vice-presidente, Paulo Corrêa 1° secretário, Pedro Kemp 2° secretário e Lucas de Lima como 3° secretário.



Ainda foram anunciadas candidaturas avulsas dos deputados Rafael Tavares para presidente, João Henrique Catan para 1° secretário e Coronel David para 2° Secretário. A sessão legislativa continua para a escolha da mesa diretora ao longo do dia.

