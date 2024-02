Discurso de Bolsonaro durante ato em São Paulo é incluído na investigação da PF

Durante a manifestação em apoio ao ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), o próprio afirmou que golpe são tanques de guerra e armas nas ruas, e conspiração. Diante dessa declaração, Polícia Federal decidiu incluí-la na investigação Tempus Veritatis, que apura a tentativa de golpe após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022.

Bolsonaro também citou a “minuta do golpe”, um documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em janeiro de 2023. O representante da direita negou que o registro representa um ato antidemocrático. Porém, a PF disse que a fala de Bolsonaro reforçou a linha de investigação de que houve uma tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente aproveitou a ocasião para afirmar ser vítima de perseguição e para pedir anistia aos envolvidos no 8 de janeiro.

