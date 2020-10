Eleições 2020: Marquinhos será entrevistado pelo JD1 às 10h, desta quarta

O prefeito e candidato a reeleição pela Prefeitura de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), estará nesta quarta-feira (28), na entrevista com o JD1 Notícias.

A entrevista vai ao ar a apartir das 17h e pode ser acompanhada pelo site do JD1 Notícias ou pelo Facebook .

Marquinhos deve apresentar as propostas de campanha além do que já realizou enquanto gestor, durante conversa com perguntas que também podem ser mandadas pelo telespectador ao vivo.

