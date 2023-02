Em Brasília, cúpula do MDB se reúne e desenha futuro

Um encontro ocorrido hoje (8), no ministério do planejamento, reuniu a ministra Simone Tebet, André Puccinelli, Carlos Marum, Junior Mochi e Valdemir Moka.

A pauta serviu para aparar arestas, retomar ações conjuntas, e selar a tendência de aproximação com o governador Eduardo Riedel.

Segundo o ex-ministro Carlos Marum, "não existe razão para manutenção de conflitos".

