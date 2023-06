Em busca da reforma tributária justa

O governador Eduardo Riedel participou, nesta quinta-feira (22), em Brasília, de uma reunião com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, o relator da Reforma Tributária na Casa, o deputado Aguinaldo Ribeiro e vários outros governadores, onde foi discutido pontos essenciais da proposta.

Junto dos demais governadores, Riedel levou sugestões para enriquecer a proposta de um novo sistema tributário nacional e as principais preocupações regionais do Estado, como a perda de arrecadação e até mesmo de competitividade.

"Pontos de atenção novamente foram colocados, que eu trouxe com outros estados, e agora nós vamos conhecer o texto. Hoje o deputado Arthur Lira disse que libera o texto para conhercermos exatamente o que está posto ali. Assim, então, vamos começar o debate efetivo na Câmara dos Deputados sobre essa reforma tributária", afirmou o governador.

Durante a reunião, os deputados federais se comprometeram a colocar o projeto em votação ainda no início de julho, porém, não firmaram uma data específica.

"A reforma é importante para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, para que se destrave o crescimento do país. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso querido Mato Grosso do Sul. Esse é o debate que a gente vai fazer", concluiu o governador.

