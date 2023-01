Em conversa com Valdemar, Bolsonaro diz que voltará ao Brasil no fim do mês

Contrariando o que foi dito por Flávio Bolsonaro, que afirmou que seu pai, Jair Bolsonaro, está incomunicável, o ex-presidente do Brasil confirmou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que ele deve retornar ao Brasil ainda no fim deste mês.

Segundo a coluna do Guilherme Amado no Metrópoles, Bolsonaro disse que recusou ofertas de casas emprestadas para passar os três meses inicialmente planejados em suas férias fora do país.

Férias

Dia 30 de dezembro, Bolsonaro saiu do Brasil em férias nos Estados Unidos, e não participou da cerimônia de posse do presidente Lula, dia 1º de janeiro. Quem passou a faixa presidencial para o presidente eleito foi o ex-vice-presidente Hamilton Mourão.

Logo após os ataques terroristas em Brasília, o ex-presidente foi, segundo sua mulher, Michelle Bolsonaro, internado em um hospital em Flórida, nos EUA. No entanto, a informação foi negada pelo hospital Florida AdventHealth Celebration, que disse que nenhum paciente com o nome do ex-presidente foi admitido na instituição.

