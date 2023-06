Em encontro com três ministros, Riedel enfatiza importância de PPA

Mato Grosso do Sul sediou neste sábado (17), em Campo Grande, a 12ª plenária para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), encontro promovido pelo Governo Federal com vistas a incorporar as prioridades indicadas da sociedade civil no PPA Participativo 2024-2027. Ao todo, serão realizados 27 encontros nas unidades da federação, com previsão de término em 14 de julho deste ano.

Participando do encontro na Capital, a qual foi realizada no Teatro Glauce Rocha – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estiveram presentes os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Cida Gonçalves (Mulheres) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), além do governador do Estado, Eduardo Riedel.

As plenárias têm como objetivo proporcionar espaço à sociedade civil organizada, para debater políticas públicas prioritárias para o País e suas regiões, colhendo propostas para os próximos quatro anos. Recebendo o movimento, que representa 15º encontro, Riedel citou sobre a importância do evento.

“Os ministros são sempre bem-vindos em MS. Para o nosso Estado, é muito importante a realização dessa caravana do PPA aqui em nossa região. Eu estive olhando e analisando atentamente as diretrizes, as propostas e o plano estratégico do Governo Federal, e nós temos muitas aderências. Eu me comprometi com os ministros, de enviar para o Governo aquilo que o Estado pode solicitar, ter aderência, ter sinergia positiva com relação as prioridades de MS. Poder fazer essa ‘ausculta popular’ na Capital, poder ouvir segmentos organizados da sociedade para contribuir com o PPA é importante”, destacou ele.

De acordo com Simone Tebet, a principal mensagem das plenárias é dar voz a todos. “Especialmente na minha terra, Mato Grosso do Sul, essa ação é muito importante. Depois de quatro anos sem planejamento, o Brasil gastando muito e gastando mal, uma das nossas primeiras ações na atual gestão foi recriar o Ministério do Planejamento. Sem planejamento o país gasta muito, e errado. As políticas públicas não chegam lá na ponta para quem mais precisa. Nós queremos o pobre no orçamento, queremos dar condições a todos. Estamos percorrendo os 27 estados da federação brasileira para ouvir da sociedade, dos conselhos, dos representantes dos movimentos, qual Brasil vocês querem para os próximos quatros anos”.

Na ocasião, o ministro Márcio Macêdo ressaltou que o movimento simboliza a reconstrução do país. “É um recomeço da politica federativa do Brasil, de uma relação civilizatória que possa estar conjuntamente recuperando os equipamentos democráticos do país, e ação conjunta dos governos. O que está em jogo é o destino do Brasil e do nosso povo”, afirmou.

A ministra Cida Gonçalves detalhou mais sobre o PPA. "Isso representa a garantia da democracia. Estamos trabalhando para que esse governo dê certo, dê bons resultados para o povo brasileiro. São nas cidades, nos municípios que as políticas se tornam realidade, e é por isso que estamos visitando os estados por todo o Brasil”, finalizou ela.

Recebendo as caravanas, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, esteve presente e conversando com os ministros. Até o próximo dia 14 de julho, serão realizados encontros em todos os estados e no Distrito Federal.

