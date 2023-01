Em Mato Grosso, prefeita bolsonarista cumpre promessa e renuncia cargo

A prefeita de Carlinda, 724 km de Cuiabá, Carmelinda Leal Martines Coelho (União Brasil), apresentou nesta terça-feira (3) a carta de renúncia à Câmara dos Vereadores do município. A gestora deve deixar o cargo no fim deste mês. Segundo ela, "não compactua com ideais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)".

Carmelinda anunciou em novembro, logo após o resultado do segundo turno das Eleições 2022, que deixaria o comando da cidade por discordar, ideologicamente, com o presidente Lula. O vice prefeito deve assumir o cargo.

A renúncia foi confirmada pelo presidente da Câmara, José Henrique Bertipaglia. Conforme a nota divulgada pela Câmara, a prefeita vai deixar o cargo em 31 de janeiro de 2023. Uma sessão extraordinária será marcada para fazer a leitura da carta aos demais parlamentares.

“Fui reeleita com mais de 90% dos votos e continuei a praticar atos que fizessem meu marido, minha filha, meu neto, meus familiares, meus amigos e meus eleitores terem orgulho de mim. E tenho certeza que consegui.”, se despede na carta.

Na visão da gestora, com o governo do presidente Lula, o qual ela não se identifica, poderia ser submetida a cumprir legislações federais que não é do seu espectro político, o que não aceitaria e acabaria decepcionando sua família.

Em novembro do ano passadp, a prefeita já havia dito que “com essa atitude minha, de não aceitar, eu não estaria prejudicando minha família. E eu sempre coloquei a minha família, primeiro Deus, depois a minha família acima de tudo”, afirmou à época.

