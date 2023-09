Em Ponta Porã, Riedel exalta MS a empresários do Paraguai

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (15) do 1° Encontro de Negócios da Fronteira Brasil/Paraguai, em Ponta Porã, onde palestrou sobre a Rota Bioceânica.

Riedel disse, em entrevista ao SBT MS, que as principais obras da Rota em Mato Grosso do Sul, que conectam o Brasil com o Paraguai, estão caminhando, e que parte já estão concluídas.

“Nós estamos hoje com cerca de 30% das obras executadas e a pleno vapor, o mais importante é isso, que a ponte está sendo construída, a rodovia no Paraguai também avançando com as obras, e algo que nos preocupava muito e eu fiquei muito feliz, é que nessa semana, na terça-feira [12], foi publicado, por parte do Governo Federal, uma solicitação nossa desde o início do ano, todo o processo de licitação e obra do acesso à ponte”, disse o governador.

Promovido pela Grande Loja Maçônica de Mato Grosso do Sul, o evento busca estreitar os laços comerciais entre Mato Grosso do Sul e Brasil com o Paraguai, um dos países membros da Rota Bioceânica.

Em entrevista ao JD1 ainda em agosto, o Grão Mestre da Grande loja maçônica de Mato Grosso do Sul, Ademar de Souza Freitas, destacou que o encontro vai oportunizar a realização de bons negócios e ampliação de network para a classe empresarial brasileira.

