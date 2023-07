Em Standford, Riedel dormirá em alojamento

O governador Eduardo Riedel confirmou ao JD1, que ficará em alojamento na semana que passará na tradicional universidade americana, uma das mais tradicionais do planeta. “Preferi ficar por lá”, destacou o governador.

Ao escolher uma acomodação normal, Riedel abdica de ficar em dois clássicos da região de Palo Alto (Califórnia), o Four Seasons, com diárias em torno de R$ 8.700 reais, e o Clement Hotel, com acomodações entre R$ 15.700 e R$ 17.800 reais.

Um estudante de MS, que conhece os “dorms” (dormitórios) da escola, disse que são “confortáveis mas simples”.

