Encontro para discutir o PPA acontece nesta sexta-feira na Câmara Municipal

Acontece nesta sexta-feira (7), na Câmara Municipal de Campo Grande, a partir das 13h30, o encontro regional na Capital para discutir o planejamento do Governo do Estado para o período 2024-2027.

Inicialmente agendado para ocorrer no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o encontro faz parte de uma ação do governo do Estado, que desde 20 de junho está percorrendo as sete regiões da Capital para ouvir os moradores sobre quais políticas públicas e ações governamentais devem ser incluídas no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

Até o momento, os encontros ocorreram em Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim e Corumbá, com os próximos destinos sendo Naviraí, na quarta-feira (5), e a Capital, na sexta-feira.

Em Naviraí, o encontro será das 13h30 às 17h, no auditório da UEMS, e também vai envolver os municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

