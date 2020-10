Entrevista com Miglioli no JD1 é adiada

A entrevista com o candidato a prefeito de Campo Grande, Marcelo Miglioli (Solidariedade), que aconteceria as 17 horas desta quarta-feira (7) precisou ser adiada para esta quinta-feira (8), as 10h30.

O motivo do cancelamento de hoje foi a queda de energia ocasionada pela chuva que caiu na cidade, que deixou a equipe do JD1 e do candidato sem luz.

A entrevista desta quinta-feira (8), as 17h, com Marcelo Bluma, do PV está mantida.

