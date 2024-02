Erika Hilton é a primeira deputada trans eleita para um cargo de liderança

A bancada da federação do PSOL-Rede, elegeu na Câmara dos Deputado, a parlamentar Erika Hilton (PSOL-SP) para o comando da liderança das siglas no Congresso. Ela é a primeira mulher trans eleita para comandar um cargo de liderança da Casa.

Ela vai suceder o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), assumindo o comando de um grupo com 14 parlamentares. A escolha foi feita por aclamação durante a primeira reunião da bancada da federação.

“Maior será a nossa responsabilidade frente às ofensivas da extrema direita e do centrão contra o governo Lula e a agenda política eleita nas últimas eleições, de melhoria na qualidade de vida e direitos das maiorias sociais, mas confiante na força da mobilização popular para nos auxiliar nesse período”, afirmou a deputada.

Erika foi eleita para o primeiro mandato em 2022. Ela e a deputada Duda Salabert (PDT-MG), são as primeiras deputadas trans da história da Câmara.

