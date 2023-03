Estado de saÃºde de Amarildo Ã© "extremamente preocupante", diz assessoria

Após notícias de que o deputado estadual Amarildo Cruz (PT-MS) havia morrido, a assessoria de comunicação do parlamentar encaminhou nota à imprensa atualizando o quadro de saúde do petista, classificando a situação como “extremamente preocupante”, após boletim médico divulgado pelo Proncor.

“Seu estado de saúde é extremamente preocupante e inspira cuidados, mas ele segue lutando pela vida”, disse parte do texto. “Por opção da família, ele não será transferido e continuará internado na UTI do Proncor, Continuamos contando com as orações que até agora tem surtido efeito e ajudado nosso deputado nessa luta. Enquanto há vida, há esperança”, completou a nota.

Chegou a circular uma informação errônea de que o parlamentar havia falecido na manhã desta quinta-feira (16), no entanto, notícia foi desmentida até mesmo por Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) em grupos da internet.

Internação- O parlamentar foi internado às pressas na madrugada de ontem (16) na UTI do Hospital Proncor em Campo Grande, e chegou a ser intubado na noite desta quarta-feira (16), após uma parada cardiorrespiratória. Amarildo foi reanimado e passou por sessão de diálise — processo que é necessário quando os rins não estão funcionando adequadamente.

Em dezembro de 2022, o parlamentar foi internado devido um problema crônico de pedra na vesícula retirada dos cálculos do suco biliar. A suspeita, dessa vez, é que ele tenha sido acometido por miocardite, infecção causada por bactérias no coração.

