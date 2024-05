Ex-prefeito é condenado por espalhar "Deep Fake" em Costa Rica

Ex-prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, e seu funcionário, Matheus da Silva Vaz, foram condenados pela Justiça Eleitoral a pagar multa por espalharem um vídeo manipulado com a técnica de "Deep Fake".

O vídeo em questão mostra o atual prefeito da cidade, Cleverson Alves dos Santos, comparando a população local a cachorros, algo que nunca aconteceu na realidade. O vídeo foi compartilhado em um grupo do WhatsApp do qual Waldeli participava, e teria sido criado por Matheus com o uso de inteligência artificial.

A representação contra os dois foi feita pela Comissão Provisória do Partido Progressista (PP) de Costa Rica, que argumentou que o vídeo manipulado era uma forma de propaganda eleitoral antecipada, uma vez que Waldeli se apresenta como pré-candidato à prefeitura nas eleições deste ano.

Ambos os acusados negam terem sido os responsáveis pela propagação do vídeo, mas a juíza Laisa de Oliveira Ferneda Marcolini considerou que houve provas suficientes de que ambos estavam envolvidos na disseminação do conteúdo falso.

A condenação resultou na aplicação de multa de R$ 10.000,00 para Waldeli dos Santos Rosa e de R$ 5.000,00 para Matheus da Silva Vaz. A juíza destacou que esta era a terceira infração similar de Waldeli, justificando a majoração da multa devido à reiteração da conduta.

