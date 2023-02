Fiems solicita ajuda do Senado em discussão sobre Selic em 13,75%

A Fiems enviou ao senador Nelsinho Trad (PSD) um ofício pedindo apoio do Senado, para que ele interceda pelo setor empresarial em relação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), de manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano.

Em resposta ao pedido da Fiems, o senador publicou em suas redes sócias, nesta sexta-feira (10/02), um vídeo onde comenta que a autonomia do BC é bem-vinda, além de destacar que esse é o método adotado em diversos outros países.

“Gera um equilíbrio entre aquele que foi instituído, debatido, sabatinado e aprovado pelo Congresso Nacional, e o governo que entra, seja ele qual for o campo ideológico. Isso se molda diante das economias de sucesso mundo afora. Qualquer alteração nessa questão é um retrocesso para a economia brasileira”, disse o senador.

Apesar do apoio à autonomia do banco, o Nelsinho explicou que é preciso compreender que todas as vezes em que se tem uma inflação controlada e baixa, e uma taxa de juros alta, há reflexos na vida da população, e por isso é necessária uma discussão aberta sobre o tema.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a Selic em 13,75% ao ano inibe investimentos, reduzindo o crescimento, a geração de empregos e renda, o que, por sua vez, causaria aumento do pagamento de juros da dívida pública, além de um nível ainda maior de endividamento da população.

“A situação é preocupante porque, em razão da queda de vendas, natural nesse período do ano, as empresas ainda passam a ter dificuldade de pagamento. Diante desse cenário, temos pressionado nossos parlamentares para que nos ajudem a encontrarmos a solução. Veja que inflação na casa de 5% e juros na casa de 13% não combinam muito”, destacou Longen.

