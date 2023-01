Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo ultrapassam R$ 27 milhões

Nesta quinta-feira (12), A Secretaria Geral da Presidência da República tornou público os gastos realizados com o cartão corporativo pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro durante seus quatro anos de mandato. Os valores totalizam R$ 27.621.657,23 milhões e incluem despesas altas com hotéis de luxo, guloseimas e compras na Havan. Números foram liberados após pedido insistente de Lei de Acesso à Informação (LAI) DA Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas.

A revelação chama atenção para gastos pessoais, dentre eles com hospedagem em hotéis, serviço responsável pelo maior consumo dos recursos. Montante chega a R$ 13,6 milhões, sendo que muitos dos locais eram em hotéis luxuosos. Somente um hotel recebeu R$1,46 milhão, destino que ficou conhecido por se tratar do escolhido para períodos de descanso do então presidente do Brasil. Contudo, as diárias variam entre R$436 a R$940, sendo assim, ao considerar um valor médio de R$500, o valor total seria suficiente para aproximadamente 2,9 mil diárias.

Dentre os gatos significativos pagos com o cartão corporativo destacam se hospedagens que custaram entre R$115 mil e R$312 mil e ainda consumo em restaurantes, como é o caso de um localizado em Boa Vista, que contou com um gasto de R$109 mil.

Padarias também entram na lista de gastos expressivos. Notas ficais neste tipo de estabelecimento somaram R$362 mil, identificados por mais de 20 vezes em uma padaria carioca. Valores variam entre R$880 a R$55 mil, .com média de valor de R$18 mil.

As despesas com guloseimas aparecem significativamente, como por exemplo, em sorveterias, que somam 62 compras com valores que chegam a quase R$9 mil.

Compras na loja Havan também foram identificadas dentre os gastos no cartão corporativo por Jair Bolsonaro. E ainda outros gastos com material de pesca e cosméticos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também