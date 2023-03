Geraldo quer homenagear Heitor Miranda

O deputado Geraldo Resende (PSDB-MS) apresentou na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (1º), o projeto de lei (PL) 780 de 2023, que dá o nome de Ponte Heitor Miranda dos Santos o trecho brasileiro da ponta que cruza o Rio Paraguai na cidade de Porto Murtinho, no lado brasileiro, e Carmelo Peralta, do lado paraguaio.

A ponte, que está em processo de construção, tem previsão de ser concluída em 2024 e está sendo construída graças a um consórcio binacional de construtores. Ela faz parte da Rota Bioceânica, e será crucial no trecho de conexão entre Brasil e Paraguai.

A homenagem pretende dar o nome do ex-prefeito de Porto Murtinho, nascido e criado na cidade, à ponte, que fará de Porto Murtinho um dos pontos de logísticas mais importantes da Bioceânica.

Prefeito da cidade fronteiriça entre os anos de 2013 e 2016, Heitor Miranda faleceu, aos 69 anos, no dia 23 de novembro de 2022.

"Heitor Miranda era um homem correto, honesto e desde 1980 já defendia a construção de uma rota bioceânica para facilitar a exportação de nossa rica produção. Ele era um homem visionário, que enxergava nesta obra de infraestrutura um instrumento de melhoria da qualidade de vida da população por meio do desenvolvimento e da integração cultural. A rota bioceânica é um sonho do doutor Heitor e de toda a população de Mato Grosso do Sul", comentou Resende.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também