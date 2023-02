Gerson Claro aponta que "convergência" irá guiar trabalhos na Assembleia

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro declarou que objetivo na 12ª Legislatura é trabalhar com celeridade, mas sem deixar de discutir com os projetos com o devido primor.

Gerson Claro coordena nesta quinta a instalação da 1ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura e destacou trabalho da Casa para desenvolvimento de MS. "O estado está em pleno desenvolvimento efetivamente com equilíbrio econômico efetivo e com muitas obras de infraestrutura e muita coisa em andamento e o parlamento deve trabalhar com o máximo possível de convergência para entregar para a população os melhores projetos. Trabalhar para celeridade, mas que os projetos sejam bastantes discutidos”, afirmou o presidente da Casa.

A instalação da 1ª Sessão Legislativa acontece ao longo da manhã no Palácio Guaicurus, sede da Assembleia. No Plenário Júlio Maia, é concedido espaço para a apresentação da mensagem do Poder Executivo aos representantes do povo. Após o pronunciamento do governador, acontece também indicação dos membros das comissões técnicas da Casa.

