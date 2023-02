Com 23 votos, Gerson Claro é presidente da Assembleia

Foi eleito em sessão solene de posse e eleição da mesa diretora na manhã desta quarta-feira (1°) na Assembleia Legislativa o deputado estadual Gerson Claro (PP) e sua chapa única completa.

Ao assumir a nova função Gerson declarou que espera uma jornada transformadora e gratificante. "Estamos guiados pelos legítimos compromissos que assumimos nas ruas com cada sul-mato-grossense e a honrosa responsabilidade de um mandato popular concedido pelo voto direto da população".

Gerson irá presidir a mesa na 12° Legislatura da Casa de Leis no biênio de 2023/2024. Pela chapa de Gerson Claro os votos ficaram distribuídos da seguinte forma: Presidente Gerson Claro 23 votos; vice-presidente; Renato Câmara 24 votos; 2° vice-presidente Zé Teixeira 24 votos; 3ª vice-presidente Mara Caseiro 24 votos; 1° secretário Paulo Corrêa com 19 votos; Kemp ficou com 16 votos para 2° secretário e Lucas de Lima 24 votos para 3° secretário.

Nas candidaturas avulsas, Rafael Tavares teve 1 voto para presidente; Coronel David teve oito votos como 2° secretário e João Henrique teve cinco votos para 1°secretário

Veja como foi a votação:

Pedro Caravina votou na chapa completa do Gerson Claro

Jamilsom Name votou na chapa completa do Gerson Claro

Lia Nogueira votou na chapa completa do Gerson Claro

Mara Caseiro vota votou na chapa completa do Gerson Claro

Amarildo Cruz votou na chapa completa do Gerson Claro

Zeca do PT votou na chapa completa do Gerson Claro

Junior Mochi votou na chapa completa do Gerson Claro

Márcio Fernandes votou na chapa completa do Gerson Claro

Renato Câmara votou na chapa completa do Gerson Claro

Lucas de Lima votou na chapa completa do Gerson Claro

Coronel David votou avulso - no presidente Gerson, vice-presidente Renato Câmara, 2° vice Zé Teixeira,3° vice Mara Caseiro 1° secretário João Henrique, e Coronel David 2°Secretário e Lucas de Lima 3° secretário.

Neno Razuk - votou avulso - no presidente Gerson, vice-presidente Renato Câmara, 2° vice Zé Teixeira,3° vice Mara Caseiro 1° secretário João Henrique, e Coronel David 2°Secretário e Lucas de Lima 3° secretário

Lídio Lopes votou na chapa do Gerson Claro, apenas mudou o 1° secretário sendo João Henrique no lugar de Paulo Corrêa.

Rinaldo Modesto votou no Gerson Claro, menos no 2° secretário da chapa, trocando Pedro Kemp por Coronel David

Pedrossian Neto votou na chapa completa do Gerson Claro, exceção do 2° secretario, trocando Pedro Kemp por Coronel David

Roberto Hashioka votou na chapa de Gerson Claro, também trocando o 2° secretário da chapa, Pedro Kemp por Coronel David

Rafel Tavares votou em si mesmo para presidente, em João Henrique Catan para 1° secretário, Coronel David para 2° secretário e na Chapa do Gerson Claro para os demais cargos.

