Gerson Claro lança frente parlamentar e destaca participação do MS na transição enérgica

O presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro, lançou nesta terça-feira (16) a Frente Parlamentar das Energias Renováveis, e aproveitou a ocasião para dizer que o Estado tem legitimidade para reivindicar protagonismo nas discussões de políticas públicas, e dos investimentos em transição energética.

A declaração de Claro se baseia no dado de que o MS tem cerca de 40 pequenas centrais hidrelétricas em funcionamento, 20 usinas movidas a biomassa de cana-de-açúcar, e duas usinas de biomassa de eucalipto.

E ainda, devem ser viabilizados mais 807 megawatts de potência instalada de projetos em andamento no Estado.

“O mundo vive uma transição energética, e Mato Grosso do Sul tem como um dos pilares esse modelo, que agrega a promoção econômica junto com a preservação e conservação ambiental”, disse o deputado estadual.

No evento, o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Amaury Pekelman, afirmou que o Mato Grosso do Sul tem potencial para crescer dentro do setor, e que está despontando como um grande produtor de bioenergia. “Somos responsáveis por mais 30 mil empregos diretos e 90 mil indiretos, ofertamos as melhores médias salariais e representamos 16% do PIB Industrial do Estado”, afirmou ele.

