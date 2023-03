Gerson Claro pede manutenÃ§Ã£o emergencial em trechos de rodovias de MS

Com a previsão de que as chuvas darão uma trégua nas próximas semanas, o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) deputado Gerson Claro (PP), está reivindicando da Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) uma manutenção emergencial em trechos de rodovias onde as condições de tráfego foram prejudicadas pelo surgimento de buracos no pavimento.

O deputado alega que prefeitos, vereadores, além de usuários das rodovias, tem o procurado pedindo por intervenção junto à Agesul. Citando a MS-436 como exemplo, motoristas alegam urgência na manutenção do trecho entre os municípios de Figueirão e Camapuã.

Além do tapa buraco em alguns trechos, outros alegam ser urgente o serviço de reparo na ponte sobre o Rio Figueirão, onde numa das cabeceiras, a erosão está "engolindo" parte da pista.

Os buracos na MS-240, que dá acesso a Paranaíba, motivaram o pedido de providência encaminhado pelo presidente da Câmara de Inocência, vereador Henrique César Liria Alves. Também há pontos críticos na MS-162, especialmente no trecho de 18 km entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco, e na MS-431, que liga a BR-158 ao distrito de São João Aporé.

Segundo o vereador de Paranaíba Andrew Robalinho, além de servir para o escoamento da produção, a estrada é o principal acesso à Lagoa Santa, área turística do município.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também