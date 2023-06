Gerson Claro quer fortalecer debate para implementação de ônibus movidos a GNV

Durante evento para apresentação de políticas de incentivo ao uso go Gás Natural Veicular (GNV), nesta quarta-feira (14), o deputado Estadual Gerson Claro, afirmou que começou a articular sobre implementar ônibus movidos a partir do combustível sustentável, começando por Campo Grande, com objetivo de diminuir a poluição.

O projeto foi proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa que substitui os ônibus a diesel por modelos de veículos que já saem da montadora com o motor ciclo Otto movido a gás natural ou biometano começou a ser formatado pelo Governo do Estado, através da MSGÁS.

O governador Eduardo Riedel se comprometeu a iniciar as tratativas não apenas para Camo Grande, como para outros municípios.

Há oferta abundante de GNV (Gás Natural Veicular) em Mato Grosso do Sul por onde passam pelo gasoduto diariamente 19 milhões de metros cúbicos de gás importado da Bolívia. "vamos fortalecer o debate na Alems, fica o desafio de fazer essa articulação com a prefeitura, para que possa ser exigido das empresas de ônibus, veículos movidos a gás, para o estado dar o exemplo e sair na frente", destacou Gerson Claro.

O deputado apresentou indicação, aprovada pela Assembleia, e propõe que o Governo estabeleça como contrapartida das prefeituras beneficiadas com repasses para o custeio das gratuidades do transporte coletivo, a troca gradativa das frotas de ônibus a diesel por veículos a GNV como o modelo que desde fevereiro está sendo testado na linha São José / Guadalupe, percorrendo diariamente um trajeto de mais de 280 quilômetros entre São José dos Pinhais e Curitiba.

“Esta experiência curitibana de colocar um veículo teste, pode ser trazida para Campo Grande, que só neste ano R$ 10 milhões, recurso para garantir a gratuidade dos estudantes das escolas estaduais”, afirma o deputado que desde 2019, propõe programas de incentivo ao consumo do gás natural.

