Gerson quer garantir incentivos fiscais

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), demonstrou sua preocupação com a Reforma Tributária e apontou a necessidade de a proposta garantir a validação de incentivos fiscais e assegurar o equilíbrio das contas públicas.

“Somos um Estado em franco processo de industrialização, com perspectiva de receber R$ 60 bilhões em investimentos, que vão agregar valor à produção primária, gerar emprego e renda. Não faz sentido quebrar este ciclo virtuoso de progresso com uma estrutura tributária que reduza nossa competitividade”, comentou.

A fala do deputado vem após a reunião desta segunda-feira (11) na Casa da Indústria, onde Gerson e diversas lideranças políticas e empresariais se encontraram com o secretário Extraordinário do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, para discutirem a reforma.

“A bancada federal no Congresso Nacional está vigilante na defesa dos interesses de Mato Grosso do Sul e certamente juntará forças com deputados e senadores de Estados com o perfil econômico similar ao sul-mato-grossense para construção da nova estrutura tributária do País”, comentou o presidente da ALEMS.

“A premissa básica é que Mato Grosso do Sul não perca competitividade, sejam preservados os incentivos que são fundamentais para atrair investimentos geradores de empregos e renda, além de diversificar matriz econômica, sem perder de vista que não há mais espaço para penalizar o contribuinte com elevação da carga tributária. É uma equação difícil e encontrar o equilíbrio é o desafio posto para todos nós, enquanto sociedade, resolver”, finalizou o deputado.

