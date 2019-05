Ginásio de Dourados será reformado após indicação de Barbosinha

A Prefeitura de Dourados anunciou a contratação dos serviços de revitalização e reforma do Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, no município.



O pedido para reforma foi feito pelo deputado estadual Barbosinha e encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e a administração municipal.



Segundo a indicação do parlamentar, o Ginásio Poliesportivo Ulisses Guimarães é considerado um dos mais importantes do interior do Mato Grosso do Sul, e o principal da região da Grande Dourados.



Ele explica que "devido o desgaste resultante da intensa utilização, somado a ação do tempo, o espaço encontra-se em processo de deterioração, comprometendo sua estrutura", detalha.



O ginásio foi construído há mais de 20 anos e nunca recebeu reforma total. Neste período foram feitos apenas reparos e manutenções para receber jogos e eventos.



A revitalização e reforma foi autorizada através do termo de homologação da Tomada de Preços Edital nº 016/2018, publicado na edição do dia 1º de abril, do Diário Oficial do Município. A empresa vencedora foi a Pórtico Engenharia LTDA-EPP, sediada em Dourados, com o valor total da obra por R$ 212.157,85.



O pedido foi reforçado pelo vereador Bebeto (PDT) que encaminhou ao deputado Barbosinha indicação aprovada pela Câmara Municipal.

